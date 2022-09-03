Asistan hekimlere nöbet eziyetine son veren yönetmelik yayımlandı

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan ‘tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliği’, asistan hekimlere nöbet ertesi izin hakkı verdi. Asistan hekimler ayda en fazla sekiz nöbet tutacak.

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Asistan hekim Dr. Rümeysa Berin Şen’in geçen yıl 36 saatlik nöbet ertesi evine dönerken trafik kazası sonucu ölmesi üzerine konu bir kez daha gündeme gelmişti.

Asistan hekimler Şen’in ölümünden sonra defalarca eylemler yapmış, nöbetlerin düzenlenmesini ısrarla talep etmişti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, tıp fakültesi dekanlıklarına yazı yollayarak, ilgili meslek etik kurallarını hatırlatmış, eğitim ve çalışma hakkı ihlalleri oluşmaması, varsa da hızla çözülmesi için hassasiyet beklediklerini dile getirmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 il sağlık müdürlüğüne bir yazı yollayarak, asistan hekim nöbetlerinin üç günde birden daha sık olmayacak ve nöbet ertesi çalıştırılmayacak şekilde düzenlenmesini istemişti. Ama hastanelerde değişen bir şey olmadı. Birkaç tıp fakültesi ve klinik dışında, asistan hekimlere, 36 saat nöbet yazılmaya, ertesi günü çalıştırma uygulamasına devam edildi. Nöbet ertesi çalışmaya itiraz eden asistan hekimler cezalandırıldı.

Koca daha sonra 136 hastane başhekimine mektup da yollamış, çözümü aciliyet gösteren bu sorun için kararlı, kalıcı adımlar atmaları gerektiğini söylemişti.

Asistanlar: Takipçisi olacağız

Yönetmeliğin yayınlanması üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan Hekim ve Genç Uzman Hekimler Kolu, “Bu kazanım, tüm asistan hekimlerin yoğun uğraşlarının sonucudur. Yönetmeliğin uygulamaya yansımasının takipçisi olacağız” diye açıkladı.

Ayda en fazla sekiz nöbet tutulacak

Yeni yönetmeliğe göre, uzmanlık öğrencileri (asistan hekimler) üç günde birden daha sık olmamak kaydıyla ayda en fazla sekiz nöbet tutacak. Gece nöbeti tutan uzmanlık öğrencileri, nöbetin ertesi günü sağlık hizmeti sunumunda görev almayacak. Yani izin yapacak.

Bu hükmün uygulanmadığının tespit edilmesi halinde eğitim programları, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından değerlendirilecek. İhlâlin mahiyetine ve durumun gereklerine göre kurumun uyarılmasından, programın eğitim yetkisinin kaldırılmasına kadar hangi yaptırımın uygulanacağına Tıpta Uzmanlık Kurulu karar verecek.

Asistan hekime tek başına hasta baktırılmayacak

Yönetmelikte ayrıca, “Eğitici gözetimi ve denetiminde sağlık hizmeti sunumunda yer alır” ibaresi bulunuyor. Bu, önceki düzenlemelerde de vardı. Ama asistan hekimlere polikliniklerde eğitici olmadan hizmet verdirilmesini engelleyemiyordu. Pek çok hastanede asistan hekimler tek başlarına poliklinik yapmak zorunda bırakılıyordu.