Memur-Sen’le Erdoğan arasında ‘maaş promosyonu’ görüşmesi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la sözleşmeliler, meslek kanunu, öğretim yılına hazırlık ödeneği ve promosyon konularını görüştü.
Yalçın’la Erdoğan’ın görüşmesinde 2022’de tamamlanması beklenen sözleşmeli personel istihdam çalışmaları kapsamındaki beklentilerini aktardı.
Memur-Sen genel başkanı, kamu görevlilerine uygulanan banka promosyon ödemelerinin artırılması için merkezi bir düzenleme taleplerini de dile getirdi.
Görüşmede, eğitim yılına hazırlık ödeneğinin yanı sıra Öğretmenlik Meslek Kanunu’yla ilgili konular da ele alındı.