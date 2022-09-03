Memur-Sen’le Erdoğan arasında ‘maaş promosyonu’ görüşmesi

Memur-Sen Genel Başkanı @_aliyalcin_, Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile bir araya geldi.



Sözleşmeliler, meslek kanunu, öğretim yılına hazırlık ödeneği, promosyon konuları başta olmak üzere kamu görevlilerinin beklentileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarıldı.



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