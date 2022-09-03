TFF’ye silahlı saldırıda gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) binasına düzenlenen saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

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TFF’nin Riva’daki merkez binasına 1 Eylül’de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan C.U, O.G. ve H.Ç’nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Beykoz Adliyesine sevk edildi.

AA’nın haberine göre olayla ilgili bir kişinin daha gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. İfadeleri alınmak üzere savcı karşısına çıkan şüphelilerin, emniyette verdikleri ifadeleri tekrar ettikleri öğrenildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından C.U. ve O.G. ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Diğer şüpheli H.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden C.U’nun ‘konutu terk etmeme’ şartıyla tahliyesine karar verirken, diğer şüpheli O.G’nin serbest bırakılmasına hükmetti.