Mevduat oranları: TL’de Bitlis, dövizde Aksaray zirvede

TL mevduata ilginin kur korumalı mevduatla (KKM) birlikte kısmen arttığı görülürken, TL’nin toplam mevduat içindeki payının en yüksek olduğu il Bitlis; döviz mevduatındaysa Aksaray liste başı.

Fotoğraf: AA

Dünya’dan Barış Erkaya’nın Fintürk verilerinden aktardığına göre Bitlis’teki tasarruf mevduatlarının yüzde 62’si TL’de. Onu yüzde 60’la Ardahan, yüzde 59,56’la Şanlıurfa, yüzde 59,48’le Kars, yüzde 57’yle Siirt izliyor.

Döviz hesaplarındaysa ilk sırada yurt dışından transferler zirvede. Şehir bazında sırasıyla Aksaray, Nevşehir, Yozgat, İstanbul, Kütahya, Kayseri, Kırşehir, Bingöl, Karaman’da döviz oranı yüksek.

Oranlar şehirlere göre şöyle:

TL mevduatın son altı ayda en az arttığı ya da kur korumalı mevduata en az rağbet gösteren şehirler arasında Bingöl, Hakkari, Artvin, Kilis, Karabük, Rize, Elazığ, Manisa, Kırklareli bulunuyor.