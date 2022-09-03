Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Tek derdi bu harami düzeneğin ömrünü uzatmak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ adımını hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt verdi: “Sakın bu hamasi söylemleri dinlemeyin. Tek derdi bu harami düzeneğin ömrünü biraz daha uzatabilmektir. Çapı bu!”

Fotoğraf: CHP

Partisinin Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu şu sözlerle hedef almıştı: “Ne diyor; ‘hellaleşme.’ Bu bir oyun. Bu oyunun yerini hesaplaşma söylemlerinin almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var.”

Erdoğan’nın bu sözlerinin yer aldığı haberi alıntılayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: “Gençlerin teknoloji fuarında helalleşmeye savaş açıyor. Derdini hepimiz biliyoruz. Gençler, sakın ama sakın kavga etmeyin. Sakın bu hamasi söylemleri dinlemeyin. Tek derdi bu harami düzeneğin ömrünü biraz daha uzatabilmektir. Çapı bu!”