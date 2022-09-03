Maaş promosyonlarına enflasyon düzenlemesi talebi KDK’da

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), çalışanlara bankalar tarafından verilen maaş promosyonlarında enflasyon düzenlemesi başvurularını incelemeye aldı.

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Bir çalışan, 2021’de Sosyal Güvenlik Kurumu ve birçok kurumla bir banka arasında üç yıllığına imzalanan ve süresi devam eden maaş promosyon sözleşmelerinin, enflasyon ve ekonomik gelişmeler nedeniyle yenilenmesi için KDK’ya başvurdu.

BloombergHT’nin haberine göre başvuruda, bankayla imzalanan promosyon protokolünde, 111 liranın aylık bedel olarak belirlendiği, bunun üç yıllık karşılığı olan yaklaşık 4 bin liranın da çalışanlara peşin ödendiği belirtildi.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından enflasyon oranlarının arttığı belirtilen başvuruda, banka promosyon tutarında da buna göre artırılması, çıkacak farkın protokolün bitiş tarihine kadarki dönem için yapılacak hesaplamaya göre tek seferde çalışanlara yatırılması istendi.

Ayrıca banka maaş promosyon tutarlarında sürekli artış için başvurunun daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygun bulunmadığı belirtilen başvuruda, promosyon sözleşmelerinin bankalarca revize edilmemesi halinde sözleşmenin tek taraflı feshedilmesinin kurumlara herhangi bir mali külfet getirmeyeceği savunuldu.

KDK, başvuruyu inceleyip ilgili kurumlarla görüşecek.