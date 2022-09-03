AKP’de seçim hazırlığı: Listeler için ‘yıpranmamış’ isim aranıyor

Partisi AKP’nin dünkü merkez yönetim kurulu (MYK) toplantısında seçim hazırlıklarına dair yol haritasını ele alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milletvekili aday listelerinde ‘yıpranmış’ isimlere yer vermeyeceğini söyledi.

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Genel seçimlere bir seneden az kaldı. Son dönemdeki anketlerin büyük çoğunluğunda cumhur ittifakının iki ortağı AKP ve MHP’deki oy kaybı dikkat çekiyor. Birçok ankette AKP yüzde 30’un altında gösterilirken, bazı anketlerde AKP’deki oy kaybının durmuş olabileceğine dair işaretler de var.

Diken’e konuşan AKP’lilerse ana muhalefet partisinin ‘rehavete kapıldığı’ görüşünde. Yetkililere göre ekonomiyi düzeltmeye yönelik adımlar AKP’den uzaklaşıp ‘kararsızlar‘ kümesine giren seçmeni partiye döndürebilir.

Erdoğan yaklaşık bir hafta önce kurmaylarıyla partisinin genel merkezinde düzenlediği olağanüstü toplantı Ankara kulislerini tekrar hareketlendirmiş, Diken’e konuşan AKP’li bir kurmay, Erdoğan’ın erimenin durduğunu duymaktan memnun olduğunu söylemişti. AKP liderinin ‘atağa geçme’ talimatı verdiği söylenmişti.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre MYK toplantısında seçim hazırlıkları ele alındı.

Yaklaşık 6 milyon gencin oy kullanacağı seçimler için gençleri partiye çekmeye dönük afiş, slogan ve etkinlikler üzerinde çalışılması kararı alındı.

Erdoğan, aday listelerinin kamuoyu araştırmaları da dikkate alınarak hazırlanacağını belirtirken, ‘yıpranmış’ isimlere listelerde yer verilmeyeceğini söyledi.

Erdoğan’ın yılbaşında ücretli kesimlere ‘nefes aldıracak’ zam yapılacağını belirterek, seçimleri de partisinin kazanacağını öne sürdü.