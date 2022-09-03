AB, Rusya’yı enerji sözleşmelerine saygı duymaya çağırdı: Yoksa harekete geçeriz

Rus enerji devi Gazprom’un Kuzey Akım 1’den gaz sevkiyatını durdurmasına tepki gösteren Avrupa Birliği (AB), Rusya’yı sözleşmelere saygı göstermeye çağırdı.

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Gazprom, Kuzey Akım 1 üzerinden Avrupa’ya gaz sevkiyatını belirsiz bir süre durduğunu açıklamıştı. Şirket, buna gerekçe olarak, St. Petersburg yakınlarındaki Portovaya kompresör istasyonunda tespit edilen bir sızıntıyı gösterse de AB’den tepki geldi.

AB Komisyonu’nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Moskova’yı yapılan anlaşmalara saygı göstermeye çağırdı. DW Türkçe’nin haberine göre Gentiloni, “Putin’in kararlarından korkmuyoruz. Onları sözleşmelerine sadık kalmaya çağırıyoruz. Ancak bunu yapmazlarsa harekete geçmeye hazırız” diye konuştu.

Avrupa sert kışa hazırlanıyor

AB’nin gaz depolarındaki yüksek doluluk oranına dikkat çeken Gentiloni, enerji tüketimini sınırlandırma planlarına da işaret ederek, Avrupa’nın sert geçmesi beklenen kışa hazırlandığını söyledi. Gentiloni, tüketicileri yüksek enerji faturalarına karşı halkı desteklemeye yönelik önlemlerin de alınması gerektiğini söyledi.

Gentiloni, Cuma günü Rus ham petrolüne ve petrol ürünlerine tavan fiyat uygulama konusunda mutabık kalan G7 ülkelerine başka ülkelerin de katılabileceğine de işaret ederek daha geniş bir koalisyon olasılığını görüştüklerini belirtti.

Gazprom Ukrayna üzerinden sevkiyatı artırıyor

Bu arada Gazprom bugünkü açıklamasında 42,7 milyon metreküp doğal gazı Ukrayna üzerindeki hattan Avrupa’ya göndereceğini duyurdu. Sudhza giriş noktasından akışın Cuma günü gönderilen 41,3 milyon metreküplük gaza göre artmasına rağmen, bu miktar Kuzey Akım 1 üzerinden kesilen gaz miktarını kompanse etmeye yetmiyor.