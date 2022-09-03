Erdoğan’la Putin, ‘Şanghay’ toplantısını görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüştü. İki liderin Akkuyu Nükleer Santrali, tahıl koridoru gibi gündemdeki konuları Özbekistan’daki Şanghay İşbirliği Teşkilatı toplantısında ayrıntılarıyla ele almak için anlaştığı bildirildi.

Erdoğan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) son devlet başkanı Mihail Gorbaçov’un ölümü dolayısıyla da taziyelerini iletti.

Erdoğan, bugün Putin’le görüşmesinde Gorbaçov’un ölümü dolayısıyla başsağlığı diledi.

Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra tahıl ihracatı ve Zaporijya Nükleer Santrali’ne dair gelişmeler de ele alındı. Cumhurbaşkanlığı, görüşmede Akkuyu Nükleer Santrali’nin planlandığı şekilde ilerlemesine ilişkin ikilinin kararlılıklarını vurguladığını açıkladı.

Akkuyu Nükleer Santrali, son dönemde Türk şirketlerinin tasfiyesiyle gündeme gelmişti.

İki liderin, bu tür konuları, gündemlerindeki gelişmelerle birlikte 15-16 Eylül’de Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesi dolayısıyla bir araya gelecekleri Semerkant’taki görüşmede ayrıntılarıyla ele alınması için anlaştığı belirtildi.