Rağbet görmeyen Yassıada’daki ‘islami otel’ ‘tahsis’ edilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yassıada’ya inşa edilen ‘Katre Island’ adlı 5 yıldızlı İslami otelin işletilmesi için ilan açtı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, “Üzerinde turizm amaçlı yatırım yapmak üzere Bakanlığımız tarafından yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecektir” dendi.

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Yap-İşlet-Devret modeliyle 2018’de Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada’ya inşa edilen Katre Island adlı 5 yıldızlı İslami otel alkol ruhsatı olmadığı için rağbet görmemiş ve sadece Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) bazı etkinliklerinde kullanıldığı ileri sürülmüştü.

TOBB’a bağlı Gümrük ve Turizm İşletmeleri Genel Müdürü Ömür Gebeş, Nisan ayında otelin işletme hakkının kamuya devredilmesi için görüşmelerin başladığını duyurmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, Resmi Gazete’de ‘Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu‘ başlığıyla duyurulan ilanda otelin tahsis edilmesi için ihaleye çıkılacağı belirtildi

“Üzerinde turizm amaçlı yatırım yapmak üzere Bakanlığımız tarafından yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecektir” ifadelerinin yer aldığı ilanda girişimcilerin 7 Eylül’den itibaren şartnameyi alabilecekleri ve 19 Eylül’e kadar başvuru yapabileceği açıklandı.

Birden fazla başvuru halinde, başvuruları yeterli görülen girişimciler arasında bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakere yapılacağı kaydedildi.

Tek başvurunun olması halinde ise girişimciden, yatırımın özelliğine göre belirlenecek tutarda sosyal ve teknik altyapıya katılım payı istenebileceği belirtildi.

5 yıldızlı otelde içki ruhsatının olmamasından dolayı da içki satışı olmadığı için müşteriler içkilerini yanlarında getirerek sadece odalarında tüketebiliyor. Bu durum nedeniyle da yabancı turistler oteli tercih etmiyor. Otelin içki ruhsatının olmaması ayrıca büyük organizasyonların yapılmasına da engel. Oda fiyatlarının da oldukça yüksek. Otelde en ucuz oda fiyatı 2400 lirayken ‘kral dairesi’ gecelik 120 bin liraya kiralanıyordu.