Akşam Postası / 3 Ekim 2022

Onur Şener cinayeti infial yarattı: Kendini herkesin sahibi sanan bir tür oluştu

Ankara’da bir eğlence mekanında istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle dövülerek öldürülen müzisyen Onur Şener’in ölümüne sanat ve siyaset dünyasından isimler tepki gösterdi.

Beklentilerin altında: TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 83,4

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre eylülde yıllık enflasyon yüzde 83,45 oldu. Enflasyon aylık bazda yüzde 3,08 arttı. Enflasyon Mayıs 2021’den beri artıyor.

Kılıçdaroğlu, Twitter’a saat verdi: Hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam yayınlayacağı Twitter videosu için saat verdi.

Çift maaşlı bakan yardımcısı: Türkiye’de ekonomik kriz yok

Türk Telekom yönetim kurulu üyesi ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ‘Türkiye’de bir ekonomik kriz yaşanmadığını’ iddia etti.

Ukrayna ordusu, Herson, Donetsk ve Harkov’daki bazı yerleşim yerlerini Rusya’dan geri aldı

Ukrayna ordusu, Herson bölgesinde iki, Donetsk ve Harkov bölgesinde de birer yerleşim birimini Rusya’dan geri aldı.

Ekonomik yavaşlama işareti: İmalatta daralma yedinci ayda da devam etti

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olarak kabul edilen imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI), eylülde 46,9’a geriledi. Bu durum ekonomide yavaşlamanın üçüncü çeyrek sonunda daha belirgin hale geldiğine işaret ediyor.

Nobel Tıp Ödülü İsveçli Svante Pääbo’nun: Neandertalin genetik kodunu çözdü

Her yıl insanlığa hizmet eden çalışmaları ödüllendiren Nobel Ödülleri’nin bu yılki Nobel Fizyoloji/Tıp ödülü insan evrimi üzerine çalışmaları nedeniyle İsveçli Svante Pääbo’ya verildi.

‘Unutulma hakkı’nın sansürü: Kaldırılan haberlerin yüzde 94,94’ü keyfi

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) Hafızamız Siliniyor adlı rapor hazırladı. Raporda ‘keyfi’ olarak erişim engeli getirilen ve kaldırılan haberlerin aslında üstün kamu yararı olduğu vurgulandı. ‘Unutulma hakkı’ gerekçesiyle sansürlenen haberlerin yüzde 94,94’ündeyse kişilik hakkı ihlali olmadığı tespit edildi.

Britanya’da hükümet, tepki çeken vergi planında geri adım attı

Britanya’da hükümet, sert eleştirilerin ve sterlinde görülen düşüşün ardından yüzde 45’lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçti.

Brezilya’da devlet başkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı

Brezilya’da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50’den fazla oy alamaması nedeniyle ülkenin yeni devlet başkanı, 30 Ekim’de düzenlenecek ikinci tur seçimlerinde belirlenecek.

Ian Kasırgası’nda ölü sayısı 87’ye çıktı

ABD’nin Florida eyaletini ‘dördüncü kategori’ şiddetinde vuran Ian Kasırgası’nda ölenlerin sayısı, 83’ü Florida’da ve 4’ü Kuzey Carolina’da olmak üzere 87’ye yükseldi.