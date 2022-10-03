İmamoğlu’ndan Erdoğan’a : Hayat boyu elim işimde oldu, gözüm başka yerde olmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Eli İstanbul’da gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz” sözüne yanıt verdi: “Benim hayat boyu elim işimde oldu, gözüm başka bir yerde olmadı gerçekten.”

Fotoğraf: ANKA

İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu’nun açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ANKA’nın haberine göre İmamoğlu, Erdoğan’ın kendisini ima ederek kullandığı sözlere şu sözlerle yanıt verdi:

* Benim hayat boyu elim işimde oldu, gözüm başka bir yerde olmadı gerçekten. İlgilendiğim alanla çok konsantre bir insanım. Bu Gaziosmanpaşa’da hem özel öğrenci yurdunu eminim ki siz gezince çok seveceksiniz birazdan açıyoruz. Birazdan Enstitü İstanbul İSMEK kursunu açıyoruz. Yarınki ve daha sonraki iki açılışta bütün kamu görevlilerini de davet ediyoruz. Gelenlerin de başımızın üstünde yeri var.

* Bu deyişi tabii ki kabul etmiyorum. Keşke orada bizleri de davet etseler, keşke olabilsek bir arada. Zaten olduğumuzda ne olur ki çok çok aynı terazide insanlar karşısındaki yöneticileri görürler. Günü geldiğinde de ölçer biçer ona göre karar verirler. Bir arada olmaktan kaçınan, bir arada olmaktan geri duran anlayışı anlamakta zorluk çekiyorum.

* Sabiha Gökçen ilk defa metroya kavuşmuş oldu. Keşke bu kadar geç olmasaydı. Kaç yıl oldu değil mi Sabiha Gökçen açılalı? İlk defa metroya kavuştu. Metrosu olan havalimanını kapattılar. Şimdi metrosu olmayan diğer havalimanına da metro yapmak için çırpınıyoruz.

* Neyse bunlar eksikler ama hayırlı olsun her şeye rağmen. Daha kötüsü, yani o yapılan havalimanına yapılan metronun parası bizim bütçemizden hemen kesilmeye başlanacak. Ve yaptığımız hesaplara göre yeni kararnameyle 2019’da biz seçildikten sonra ortaya konan karara göre aylık kesinti rakamı tam 36 kat büyüyecek. Arkadaşlarımın yaptığı çalışmadaki beklenti yaklaşık 150 milyon lira, yani 3 sene civarında bir zaman diliminde parası bizden çıkacak. O finansman bize o şekilde verilse biz onu zaten yapardık. Bu şekilde kesileceği ortada olduktan sonra.