Beklentilerin altında: TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 83,4

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre eylülde yıllık enflasyon yüzde 83,45 oldu. Enflasyon aylık bazda yüzde 3,08 arttı. Enflasyon Mayıs 2021’den beri artıyor.

Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 4,78 artarken, yıllık artış 151,5 oldu.

Fotoğraf: Reuters

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 186,27 olarak açıklamıştı. ENAG’a göre enflasyon eylülde yüzde 5,30 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göreyse İstanbul’da tüketici fiyatları geçen yıla göre yüzde 107,42 arttı. TÜİK’in veri paylaşımıyla yaptığı düzenlemenin ardından iki gösterge arasındaki makas artmıştı.

Reuters’ın 11 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette eylül için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 83,5 ila yüzde 85,35 arasında değişiyordu.

TÜİK verilerine göre, eylülde tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 83,45 arttı.

Verilere göre aylık enflasyon eylülde yüzde 3,08 olarak kaydedildi. Çekirdek göstergelerdeki yükseliş hareketi eylülde de devam etti. Buna göre eylülde yıllık çekirdek enflasyon yüzde 68,09 oldu.

TÜFE en son Temmuz 1998 döneminde yüzde 85,3 artış kaydetmişti.

İktidar baz etkisine sığınıyor

Enflasyon, bir seneki önceki istatistiklerle karşılaştırmayla belirleniyor. Buna baz etkisi deniyor. Örnek vermek gerekirse geçen yılki kur artışları sonucu aralıkta enflasyon aylık yüzde 13,6 olarak hesaplanmıştı. Bu aylık artış, endeksi 13,6 puan artırmış oldu. Bu sene aralıktaysa aylık enflasyonun yüzde 0,99 geldiğini varsayalım. Bu durumda geçen yılın aralık enflasyon oranı endeksten çıkacak yerine gelen yüzde 0,99’luk oran girecek ve 12 aylık enflasyon ciddi oranda düşmüş olacak.

Enflasyon için önlem almayan hükümet, işte bu baz etkisine sığınıyor. İktidar yetkilileri bu yüzden enflasyonun geçen sene aylık olarak yüksek geldiği aralık, ocak aylarını ‘düşüş’ için işaret ediyor.

Uzmanlar, seçimlere yaklaştıkça enflasyonda baz etkisiyle oluşacak düşüşün, iktidar tarafından sanki fiyatlar gerilemiş gibi lanse edileceğini düşünüyor.