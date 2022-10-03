Ekonomik yavaşlama işareti: İmalatta daralma yedinci ayda da devam etti

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olarak kabul edilen imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI), eylülde 46,9’a geriledi. Bu durum ekonomide yavaşlamanın üçüncü çeyrek sonunda daha belirgin hale geldiğine işaret ediyor.

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İmalatta 50’nin üzerindeki değer sektörde iyileşmeye işaret ederken 50’nin altı değerler performansta bozulma göstergesi olarak kabul ediliyor.

Ağustos verisi 47,4 olmuştu. Eylüldeki 46,9’luk değerle PMI, üst üste yedinci ayında da 50’nin altında kaldı ve imalatta bozulmanın sürdüğüne işaret etti.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre anket katılımcılarından gelen bildirimler, kırılgan talep koşulları ve enflasyonist baskıların eylülde hem üretim hem de yeni siparişlerde yavaşlamaya yol açan temel faktörler olduğunu gösteriyor.