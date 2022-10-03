Ukrayna ordusu, Herson, Donetsk ve Harkov’daki bazı yerleşim yerlerini Rusya’dan geri aldı

Ukrayna ordusu, Herson bölgesinde iki, Donetsk ve Harkov bölgesinde de birer yerleşim birimini Rusya’dan geri aldı.

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AA’nın Kiev yönetiminin açıklamasına dayandırdığına göre Herson bölgesindeki Miroliubivka ve Arkhanhelske yerleşim birimlerinin kontrolü yeniden Ukrayna’nın eline geçti.

Donetsk bölgesinde Torske köyünün, Harkov bölgesinde de Borova köyünün Rus güçlerinden geri alındığı kaydedildi.

Ukrayna ordusu dün Donetsk bölgesinde yer alan ve stratejik öneme sahip Liman şehrinde kontrolü sağlamıştı.