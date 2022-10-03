Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan Onur Şener açıklaması: Sürecin takipçisi olacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara’da bir eğlence mekanında istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle dövülerek öldürülen müzisyen Onur Şener’le ilgili yaptığı açıklamada sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Çayyolu’ndaki bir eğlence mekanında dün gece bürokrat oldukları öğrenilen üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener’i ağır yaraladı. Şener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, katil zanlıları bugün çıkarıldıklara mahkemede tutuklandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti:

“Ankara’da uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren sanatçı Onur Şener’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Bakanlık olarak bu sürecin takipçisi olacağız. Suçluların, bundan sonrasına da örnek olacak şekilde hak ettiği cezayı bulması en büyük arzumuzdur.”