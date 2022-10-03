HDP’li Başaran’dan Onur Şener cinayetiyle ilgili soru önergesi

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ankara’da bir eğlence mekanında istedikleri bir şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyen Onur Şener’i öldüren zanlıların bakanlık ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TAİ) çalışanı olduğuna dair iddiaların aydınlatılması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a soru önergesi verdi.

Fotoğraf: Twitter

Sanatçı Haluk Levent Twitter’dan katillerden ikisinin Çalışma Bakanlığı’nda bürokrat, diğerininse kamu savunma şirketi TAİ’de mühendis olduğunu açıklamıştı. Zanlılar, bugün adliyeye sevk edildi.

HDP’li Başaran, kamuoyundaki iddiaların aydınlatılması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması için soru önergesi verdi.

Önergedeki sorular şöyle:

1) Ankara’da bir eğlence mekanında katledilen Onur Şener isimli müzisyenin katil zanlılarından Ali G.’nin Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı’nda bürokrat, İlker K.’nin aynı bakanlıkta müfettiş olduğu, Semih S.’ninse kamu savunma şirketi TAİ’de mühendis olduğu iddiası doğru mudur?

2) Daha önce de Elbistan Cezaevi’nde Ahmet Bilge isimli tutukluyu Adalet Bakanlığı çalışanları olduğu iddia edilen bir grup darp etmiştir. Bakanlık çalışanlarının bu tür suçlara karışmasına dair açılmış bir soruşturma var mıdır?

3) Bakanlık çalışanları tarafından işlenen suça dair herhangi bir çalışma yürütülecek midir?