HSK, evli olduğu kadını öldürdükten sonra intihar eden Serkan Tüzün için taziye mesajı yayımladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), evli olduğu İlksen Tüzün’ü öldürdükten sonra intihar eden Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Tüzün hakkında taziye mesajı yayımladı.

BBP ve MHP’ye yakın olan Alperen Ocaklarının eski genel başkanı Tüzün, dün gece saat 23:15 sıralarında Ankara Etimesgut’ta bulunan hakim lojmanında önce eşini vurdu, sonra da intihar etti. Yaşanan olayın nedeni bilinmezken, savcılık soruşturma başlattı.

HSK, Tüzün için resmi internet sayfasında taziye mesajı yayımladı: “Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Sayın Serkan Tüzün’ün vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.”

Yayın yasağı kararı

Öte yandan, Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği Tüzün’ün kardeşi tarafından yapılan başvurunun ardından cinayet ve intihara ilişkin haberlere dair yayın yasağı kararı aldı. Kararda, soruşturma konusu olaya ilişkin yapılan yayınların soruşturmanın sağlıklı yürütülmesine engel olabileceği savunuldu.