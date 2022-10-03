Adalet Bakanlığı’nda daire başkanlığı yapan hakim, eşini vurup intihar etti

Adalet Bakanlığı’nda daire başkanı olarak görev yapan hakim Serkan Tüzün, eşi İlksen Tüzün’ü öldürdükten sonra intihar etti.

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Habertürk’ün haberine göre Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak görev yapan Serkan Tüzün dün gece saat 23:15 sıralarında Ankara Etimesgut’ta bulunan hakim lojmanında önce eşini vurdu, sonra da intihar etti.

Yaşanan olayın nedeni bilinmezken, savcılık soruşturma başlattı. Hakim ve katlettiği eşinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Serkan Tüzün, BBP ve MHP’ye yakın olan Alperen Ocaklarının eski genel başkanıydı.