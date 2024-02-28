Akşam Postası / 28 Şubat 2024

Sene başından bu yana 10 milyar dolarlık rezerv eritilmiş

Merkez Bankası’nın (MB) eski başekonomisti Hakan Kara’ya göre kurun baskılanması amacıyla sene başından beri 10 milyar dolardan fazla rezerv eritildi.

Fenerbahçe’den Dursun Özbek’e suç duyurusu

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Enflasyonda 15 ayın zirvesi bekleniyor

BloombergHT’nin şubata ilişkin enflasyon anketinde beklenti yüzde 66 oldu.

Erdoğan itiraf etti: Emekli maaşı yeterli değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil” dedi.

Türkiye’den Avrupa’ya iltica başvuruları katlandı

Avrupa Birliği İltica Ajansı’nın (EUAA) verilerine göre Türkiye’den Avrupa’ya iltica başvuruları yüzde 82 arttı.

Erdem Gül’e beş yıl hapis cezası

Cumhuriyet gazetesinin Ankara temsilciliğini yaptığı dönemde MİT TIR’larının durdurulması görüntüleri nedeniyle yargılanıp beraat eden Erdem Gül, Yargıtay’ın bozma kararı üzerine yeniden görülen davada ‘terör örgütüne yardım etmek’ suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya Türkiye’de ikinci nükleer güç santralini inşa edecek

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye’de ikinci nükleer güç santrali inşa edeceklerini söyledi.

RTÜK üyeleri, TRT’yi ‘taraflı yayıncılık’ suçlamasıyla şikayet etti

RTÜK üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, seçim döneminde iktidar partisi ile muhalefet partilerinin adayları hakkında tek taraflı yayın yaptığı gerekçesiyle TRT’yi Üst Kurul’a şikayet etti.

VAR’dan sorumlu Merkez Hakem Kurulu başkan vekili istifa etti

VAR’dan sorumlu MHK Başkan Vekili, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Tolga Özkalfa istifa etti.

TÜİK: Ekonomiye güven azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekonomiye güven 99,4’ten 99’a düştü.

Bitcoin 60 bin doları geçti

En yaygın kripto para birimi Bitcoin Kasım 2021’den beri ilk kez 60 bin doları geçti.

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.

Geçmişe dönük döviz yükümlülüklerinin bazılarında dövizle ödeme esnekliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçmişe dönük döviz yükümlülüklerin bir kısmında dövizle ödeme esnekliği getirdi.

OpenAI: New York Times ChatGPT’yi ‘hack’ledi

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, The New York Times’ın ChatGPT’yi ve diğer yapay zeka sistemlerini ‘hack’lediğini ileri sürdü.