Erdoğan itiraf etti: Emekli maaşı yeterli değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil” dedi.

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Erdoğan, partisinin Kütahya mitinginde konuşuyor.

Erdoğan emekli maaşlarıyla ilgili şunları söyledi: “Kardeşlerim, en düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamız vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil. Peki, emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz. Şimdi birileri çıkıp emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diye kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor.”