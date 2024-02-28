Monica Lewinsky marka yüzü oldu!

1990’lı yıllarda dönemin ABD başkanı Bill Clinton’la ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından kendisini bir medya fırtınasının ortasında bulan Monica Lewinsky, bir moda markasının yüzü oldu.

Monica Lewinsky / Reformation

Monica Lewinsky, kadın moda evi Reformation’ın ‘Oy vermeye davet’ kampanyasının yüzü olarak seçildi.

İnsanlara oy verme gücünü hatırlatmayı amaçlayan kampanya ‘Güç Sende’ sloganıyla ve vote.org ortaklığıyla yola çıktı.

Lewinsky, markanın internet sitesinde yayınlanan mesajında “Oy vermek, sesini duyurmaktır ve bu demokrasinin en tanımlayıcı yönüdür. Önümüzdeki dört yıl boyunca şikayet etmek istemiyorsanız gidip oy kullanmalısınız” dedi.

Geçen pazartesi Elle Magazine’de söyleşisi yayınlanan Lewinsky, söz konusu ortaklığın, kasımdaki başkanlık seçimlerime girerken artan seçmen hayal kırıklığı ve ilgisizliğine karşı bir hareket olduğunu söyledi.

Henüz 22 yaşında bir kadınken zorbalığa uğrayan Lewinsky bu yıl 50 yaşında.

İnternetin ilk zorbalık mağduru!

Son dönemde hayatına yazar olarak devam eden Lewinsky, kendisinden 27 yaş büyük Cilinton’la romantik bir ilişki kurduğunda 22 yaşındaydı. Başkan, Beyaz Saray stajyeriyle uygunsuz yakın fiziksel temas kurduğunu önce reddetse de daha sonra kabul etti ve ilişkiyle ilgili haberler 1998 ve 1999’da ABD’nin gündemine oturdu.

2018’e gelindiğinde Lewinsky, ilişkilerini Clinton açısından ‘gücün ağır suistimali’ diye niteledi ve kendisinin ‘daha iyisini bilmek için yeterli yaşam deneyimine sahip gezegendeki en güçlü adam’ olduğunu belirtti.

Lewinsky, 2014’te yeniden kamuoyunun gözü önüne çıktığından bu yana siber zorbalığa karşı konuşuyor ve kendisini internetteki zorbalık trendi konusunda ‘patient zero’ yani ‘hastalığı ilk yayan kişi’ olarak adlandırıyor.