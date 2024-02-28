İstanbul Tabip Odası’ndan Diken muhabiri Mesude Erşan’a ödül

İstanbul Tabip Odası, ‘İnternet haber araştırma’ kategorisinde Diken muhabiri Mesude Erşan’ın haberini ödüle layık gördü.

Mesude Erşan.

İstanbul Tabip Odası’nın her yıl düzenlediği ‘Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri’ sonuçlandı.

Mesude Erşan ‘İnternet haber araştırma’ kategorisinde ‘İki yeni yerleşke bir eski Cerrahpaşa etmiyor’ başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü.

Haberde Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin alt ve üst yapısının, taşınan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kaldırmadığına dikkat çekilmiş, depreme dayanıksızlık gerekçesiyle apar topar alınan bir kararla taşınan fakülte ve hastanesinin, yeni yerinde hasta kabulüne başlasa da sorunlar yumağının hizmeti aksattığı gözler önüne serilmişti.

İstanbul Tabip Odası’nın ödül verdiği diğer isimler şöyle:

Gazete haber-araştırma ödülü: Sibel Bahçetepe (Birgün)

Gazete haber-araştırma övgüye değer haber juri özel ödülü: Baran Can Sayın (Oksijen)

Köşe yazısı ödülü: Bahadır Özgür (Gazete Duvar)

TV haber-araştırma ödülü: Şule Öztürk İnce ve Ferhan Güler (NOW TV)

TV haber ödülü: Kardelen Kocatürk ve İsmail Bayraktar (Sözcü TV)

TV programı ödülü: Pelin Cengiz (Artı TV)

Radyo programı ödülü: Derya Tolgay ve Nevin Sungur (Açık Radyo)

İnternet haber ödülü: Ruşen Çakır (Medyascope)

İnternet haber övgüye değer haber juri özel ödülü: Cansu Şimşek (Nevşin Mengü YouTube kanalı)

İnternet haber araştırma övgüye değer haber juri özel ödülü: Pelin Ünker ve Serdar Vardar (Deutsche Welle)

İnternet programı ödülü: Asena Tunca (Birgün TV)

Dergi haber-araştırma ödülü: Siren İdemen (1+1 Express)

Karikatür ödülü: Sefer Selvi (Evrensel)

Ödül töreni 17 Mart 2024 saat 11:45 ile 13:00 arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy yerleşkesinde düzenlenecek.