Fenerbahçe’den Dursun Özbek’e suç duyurusu

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dursun Özbek. (AA)

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son günlerde tırmanan gerilim sürüyor.

Dursun Özbek’in sarı lacivertli kulübü ‘FETÖ’yle suçlamasına Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’dan sert bir yanıt gelmişti.

Fenerbahçe de konuyu yargıya taşıdı.

Kulübün X hesabından paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Galatasaray Spor Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini, sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur. İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.”