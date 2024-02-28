TÜİK: Ekonomiye güven azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekonomiye güven 99,4’ten 99’a düştü.

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TÜİK, Şubat 2024’e ait ekonomik güven endeksini yayınladı.

Buna göre ekonomik güven endeksi ocakta 99,4’ken şubatta 99’a düştü. Ayrıca şubatta tüketici güven endeksi bir önceki aya göre 80,4’ten 79,3’e geriledi.

Görsel: TÜİK

Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değerlendiriliyor. Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.