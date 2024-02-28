TÜİK: Ekonomiye güven azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekonomiye güven 99,4’ten 99’a düştü.
TÜİK, Şubat 2024’e ait ekonomik güven endeksini yayınladı.
Buna göre ekonomik güven endeksi ocakta 99,4’ken şubatta 99’a düştü. Ayrıca şubatta tüketici güven endeksi bir önceki aya göre 80,4’ten 79,3’e geriledi.
Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değerlendiriliyor. Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.