Sene başından bu yana 10 milyar dolarlık rezerv eritilmiş

Merkez Bankası’nın (MB) eski başekonomisti Hakan Kara’ya göre kurun baskılanması amacıyla sene başından beri 10 milyar dolardan fazla rezerv eritildi.

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2023’teki genel seçimlerden önce de on milyarlarca dolar rezerv kuru baskılamak için eritilmiş ama buna rağmen Türk Lirası’ndaki (TL) değer kaybı durdurulamamıştı.

Mehmet Şimşek’in seçimden sonra ekonominin başına geçmesiyle bu yönteme fazla başvurulmuyordu.

Ancak Kara’nın MB verilerinden aktardığına göre aynı taktiğe yine başvuruldu.

Merkez Bankası kuru kontrol etmek için sene başından beri 10 milyar dolardan fazla sattı. pic.twitter.com/EPRTEsWDnE — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) February 28, 2024

Kara, bu eski yönteme başvurulmasını şu nedenlere bağladı:

* Seçim ekonomisinin başlaması. Buna bağlı olarak sermaye girişinin zayıflaması ve döviz talebinin artması.

* Dış açığın yüksek olduğu mevsime girilmesi.