Türkiye’den Avrupa’ya iltica başvuruları katlandı

Avrupa Birliği İltica Ajansı’nın (EUAA) verilerine göre Türkiye’den Avrupa’ya iltica başvuruları yüzde 82 arttı.

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EUAA’nın bugün açıkladığı verilere göre Avrupa Birliği’ndeki iltica başvuruları 2023’te yüzde 18 artışla 1,14 milyona ulaştı.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre bu veriler 2015-2016 mülteci krizinden bu yana iltica başvurularının en yüksek seviyeye çıktığını gösteriyor.

EUAA’nın son raporunda en fazla başvuru alan ülke, başvuruların yaklaşık üçte birinin yapıldığı Almanya. Sonra Fransa, İspanya ve İtalya geliyor.

Başvurularda Suriye’den gelenler açık ara başı çekiyor. Peşinde Afganistan var.

Türkiye başvurularında artış

Türkiye’den başvurularsa en dikkat çekici artışa işaret etti. 2022’ye kıyasla yüzde 82’lik bir artış söz konusu. Sayı 100 bin 870. Bunların 96 bin 147’si ilk başvuru.

Başvurulardan 37 bin 841’i karara bağlandı. 83 bin 964 başvuru hala değerlendirme aşamasında. 10 bin 457 başvuruysa geri çekildi. 94 başvuru varış ülkesinden başka ülkeye yönlendirildi.

Başvuruların çoğu Almanya’da yapıldı. Sonra Fransa ve Avusturya geliyor.

Rapora göre Türklerin iltica başvuru kabullerinde son dört yılda istikrarlı bir düşüş görüldü. 2019’da yüzde 54 olarak kayda geçen başvuru kabul oranı, 2023’te yüzde 25’e geriledi.