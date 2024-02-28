VAR’dan sorumlu Merkez Hakem Kurulu başkan vekili istifa etti

VAR’dan sorumlu MHK Başkan Vekili, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Tolga Özkalfa istifa etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada şunlar dendi: “VAR’dan sorumlu MHK Başkan Vekili, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Tolga Özkalfa görevinden istifa etmiştir. Tolga Özkalfa’ya teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Görevinden istifa eden Tolga Özkalfa yerine VAR’dan sorumlu MHK Üyeliği görevine Dr. Cem Satman getirilmiştir. Dr. Cem Satman’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.”

Cem Satman kimdir?

1976’da Ankara’da doğan Cem Satman Ankara Demirspor altyapısında futbol oynadı. Ankara Üniversitesi’nde beden eğitimi ve spor lisans, aynı üniversitenin eğitim bilimleri fakültesinde yüksek lisans ve doktora öğrenimi gördü.

Satman, Süper Lig ve FIFA Yardımcı Hakemliği yaptı.

Dr. Cem Satman, TFF bünyesinde de görev yapan UEFA Fitness Direktörü Werner Helsen’in fitness ekibinde de yer alıyor. Satman evli ve bir çocuk babası.