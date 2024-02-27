VAR kayıtları paylaşıldı: ‘Kararım penaltı’

TFF, Süper Lig’de haftanın VAR kayıtlarını paylaştı. VAR kayıtlarında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın çok tartışılan penaltı pozisyonlarına yer verildi.

Görsel: TFF

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa karşısında son dakikada kazandığı penaltı günlerdir tartışılıyor. Tartışma sürerken TFF, haftanın VAR kayıtlarını paylaştı.

Penaltı kararı alınırken şu konuşmalar geçiyor:

VAR: Potansiyel elle oynamadan dolayı penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

HAKEM: Tamam. Temas anını gördüm.

VAR: Topun hareketine de bak. Şimdi bir de geniş açıdan seyrettireceğim. Arkada bir hücum oyuncusu var, hemen arkasında.

HAKEM: Tamam, hücum oyuncusu Çağlar, tamam.

VAR: Hücum evet.

HAKEM: Gördüm, teması gördüm, kolu açık, tamam. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi? Direkt eline geliyor değil mi?

VAR: Hayır, hayır direkt eline geliyor. Direkt eline geliyor.

HAKEM: Tamam, tamam… Kararım penaltı, kart yok. Kararım penaltı, kart yok.

Galatasaray’ın penaltısı

Galatasaray-Antalyaspor maçında sarı kırmızılıların kazandığı penaltının VAR kaydının ses dökümüyse şöyle:

VAR: Kadir sana… Potansiyel penaltı için incelemeye davet ediyorum.

HAKEM: Evet.

VAR: Kadir sana önce temas noktasını gösteriyorum.

HAKEM: Tamam.

VAR: Tamam, sonra yavaş hızla oynatıyorum şu anda. Şimdi normal hızda oynatacağım.

HAKEM: Topa kırmızılı oyuncu vuruyor.

VAR: Aynen, ilk topa kırmızılı oyuncu vuruyor.

HAKEM: Tamam… Tamam… Tekrardan yakından oynatır mısın?

VAR: Tamam. Yakından bir daha oynatıyorum.

HAKEM: Yakından biraz yavaş, ona emin olmam lazım, yakın, yavaş.

VAR: Tamam.

HAKEM: Kırmızı topa vuruyor, rakibi ona vuruyor. Tamam, teşekkür ederim.