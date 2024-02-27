VAR kayıtları paylaşıldı: ‘Kararım penaltı’

TFF, Süper Lig’de haftanın VAR kayıtlarını paylaştı. VAR kayıtlarında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın çok tartışılan penaltı pozisyonlarına yer verildi.
Fenerbahçe’nin Kasımpaşa karşısında son dakikada kazandığı penaltı günlerdir tartışılıyor. Tartışma sürerken TFF, haftanın VAR kayıtlarını paylaştı.
Penaltı kararı alınırken şu konuşmalar geçiyor:
VAR: Potansiyel elle oynamadan dolayı penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
HAKEM: Tamam. Temas anını gördüm.
VAR: Topun hareketine de bak. Şimdi bir de geniş açıdan seyrettireceğim. Arkada bir hücum oyuncusu var, hemen arkasında.
HAKEM: Tamam, hücum oyuncusu Çağlar, tamam.
VAR: Hücum evet.
HAKEM: Gördüm, teması gördüm, kolu açık, tamam. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi? Direkt eline geliyor değil mi?
VAR: Hayır, hayır direkt eline geliyor. Direkt eline geliyor.
HAKEM: Tamam, tamam… Kararım penaltı, kart yok. Kararım penaltı, kart yok.
Galatasaray’ın penaltısı
Galatasaray-Antalyaspor maçında sarı kırmızılıların kazandığı penaltının VAR kaydının ses dökümüyse şöyle:
VAR: Kadir sana… Potansiyel penaltı için incelemeye davet ediyorum.
HAKEM: Evet.
VAR: Kadir sana önce temas noktasını gösteriyorum.
HAKEM: Tamam.
VAR: Tamam, sonra yavaş hızla oynatıyorum şu anda. Şimdi normal hızda oynatacağım.
HAKEM: Topa kırmızılı oyuncu vuruyor.
VAR: Aynen, ilk topa kırmızılı oyuncu vuruyor.
HAKEM: Tamam… Tamam… Tekrardan yakından oynatır mısın?
VAR: Tamam. Yakından bir daha oynatıyorum.
HAKEM: Yakından biraz yavaş, ona emin olmam lazım, yakın, yavaş.
VAR: Tamam.
HAKEM: Kırmızı topa vuruyor, rakibi ona vuruyor. Tamam, teşekkür ederim.