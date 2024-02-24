Penaltı tartışması büyüyor: Galatasaray’dan TFF başkanına istifa çağrısı

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye istifa çağrısında bulundu.

Tartışmalara neden olan pozisyon.

Galatasaray’ın istifa çağrısı, Fenerbahçe’nin bu akşam Kasımpaşa karşısında son dakikada kazandığı penaltıdan sonra geldi.

Mücadele 1-1 devam ederken 90+5’inci dakikada sol kanattan gelen top Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik’in önünden dışarı çıktı.

VAR’ın çağrısı üzerine hakem Cihan Aydın, pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.

Batshuayi kaleciden dönen topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı.

Sadece bu açıdan gözüktüğünü söylemiştim. Top temas anında yukarı doğru ivmeleniyor.

Pozisyon penaltı. #FBvKAS https://t.co/ZDMtgjEvd6 — Tartışmalı Pozisyonlar (@Tartismalar) February 24, 2024

Maç bitti, tartışma başladı

Karşılaşmanın sona ermesiyle sosyal medyada penaltı tartışması alevlenirken Galatasaray’ın resmi hesabından yapılan şu paylaşım dikkat çekti: “Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!”

Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar! — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 24, 2024

Galatasaray’a yanıt gecikmedi

Galatasaray’ın paylaşımı sorulan Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki şöyle yanıtı verdi: “‘Utanmazlar’… Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler.”

Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki’den ilgili kulübe yanıt:



“Tebrik ediyorum. Yaptıkları paylaşımla kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler.

Biz bile bu kadar güzel izah edemezdik." — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 24, 2024

İstifa çağrısı

Galatasaray gecenin ilerleyen saatlerinde bu kez Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) hedef aldı. Yine resmi hesaptan yapılan paylaşımda TFF başkanı ve tüm kurullarının derhal istifası istendi.

Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz… pic.twitter.com/jx6G3jBy6t — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 24, 2024

Ancak penaltıya “Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar” sözleriyle itiraz eden Galatasaray’dan şimdi de TFF başkanı Büyükekşi’ye istifa çağrısı geldi.

Galatasaray’ın ilgili açıklaması şöyle:

“Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz…”

Her türlü tehdide BOYUN EĞEN,

Adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup TOPLUMUN BÖLÜNMESİNE NEDEN OLAN,

Korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp MEVKİSİNİ SAĞLAMA ALMAYA ÇALIŞAN,

Yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı SESSİZLİĞE BÜRÜNEN,

Hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı/alamadığı kararlarla TÜRK FUTBOLUNU SORUNLAR YUMAĞI HALİNE GETİREN,

TARİHİN EN KÖTÜ TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ’NİN TÜM KURULLARIYLA BİRLİKTE DERHAL İSTİFA ETMESİNİ BEKLİYORUZ!”