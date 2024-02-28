Enflasyonda 15 ayın zirvesi bekleniyor

BloombergHT’nin şubata ilişkin enflasyon anketinde beklenti yüzde 66 oldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Ankete katılan 22 kurumun medyan beklentisi şubat’ta TÜFE’nin aylık yüzde 3,8 seviyesinde artacağı yönünde.

Ankette TÜFE’nin yıllık olaraksa yüzde 66 artacağı öngörüldü.

Şubat enflasyonu için en düşük aylık beklenti yüzde 3,2 en yüksek beklenti yüzde 5 seviyesinde belirlendi. Yıllık enflasyon için en yüksek tahmin yüzde 68, en düşük yüzde 65 seviyesinde.

2024 sonuna ilişkin enflasyon beklentisiyse bir önceki anket dönemine göre sınırlı gerileyerek yüzde 42,6 oldu. Önceki anket döneminde tahmin yüzde 43 seviyesindeydi.

Ayrıca 2024 yılı enflasyonunda zirve tahmini bir önceki anket dönemine göre sınırlı artarak yüzde 73,2 oldu. Önceki tahmin yüzde 73 seviyesindeydi.

Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon ocakta yüzde 64,86 olmuştu.