Erdem Gül’e beş yıl hapis cezası

Cumhuriyet gazetesinin Ankara temsilciliğini yaptığı dönemde MİT TIR’larının durdurulması görüntüleri nedeniyle yargılanıp beraat eden Erdem Gül, Yargıtay’ın bozma kararı üzerine yeniden görülen davada ‘terör örgütüne yardım etmek’ suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gül (soldan altıncı) duruşma öncesi adliyede… Fotoğraf: Twitter

Gül halen İstanbul Adalar belediye başkanı.

Karar İstanbul 14’ün Ağır Ceza Mahkemesi’nce alındı.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet gazetesinin 29 Mayıs 2015 tarihli nüshasında ‘İşte Erdoğan’ın yok dediği silahlar’ manşetiyle MİT’e ait TIR’larla Suriye’deki gruplara silah gönderildiğine dair bir haber yer almış, habere savcılık dosyasından alınan görüntüler de eklendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki gün sonra haberin yapılmasını ‘casusluk faaliyeti’ diye niteleyerek “Bu casusluk faaliyetinin içine o gazete de girmişti. Haberi yapan, bedelini ağır ödeyecek. Öyle kolay bırakmam onu” diye konuştu.

Erdoğan’ın bu sözleri üzerine dönemin Cumhuriyet yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Gül hakkında ‘askeri ve siyasi casusluk’ suçlamasıyla dava açıldı.

26 Kasım 2015’te ifadeye çağrılan Dündar ve Gül, aynı gün tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), avukatlarının ‘tutuklama kararıyla kişi güvenliği ve özgürlüğü, düşünceyi açıklama ve yayma özgülüğü, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü haklarının ihlal edildiği’ gerekçesiyle yaptıkları başvuruyu haklı bularak Dündar ve Gül’ün tahliyesine karar verdi. İki gazeteci, 26 Şubat 2016’da tahliye edildi.

Erdoğan ise AYM kararıyla ilgili “Ben Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım o kadar ama kabul etmek durumunda değilim. Karara uymuyorum, saygı da duymuyorum” dedi.

Dava sonucunda Gül ‘gizli belge ve bilgileri açıklamak’ suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

9 Mart 2018’de Yargıtay kararı bozdu, Dündar hakkındaki hükmün ‘gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme’ yönünden kurulmasına, Gül’ün ise beraatine hükmetti.

16 Temmuz 2018’de yeniden görülen davada Gül beraat etti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Enis Berberoğlu katılmazken, Erdem Gül avukatlarıyla katıldı.

Gül hakkında ‘silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan açılan dava İstanbul 14’ün Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 Mayıs 2019’da düşürüldü.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27’nci Ceza Dairesi 2020’de kararı onadı.

6 Nisan 2023’te Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi kararı bozdu ve Gül’ün yeniden yargılanmasını istedi.