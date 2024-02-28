RTÜK üyeleri, TRT’yi ‘taraflı yayıncılık’ suçlamasıyla şikayet etti

RTÜK üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, seçim döneminde iktidar partisi ile muhalefet partilerinin adayları hakkında tek taraflı yayın yaptığı gerekçesiyle TRT’yi Üst Kurul’a şikayet etti.

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Üyelerin incelemesine göre 40 günlük yayın kayıtları şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 1945 dakika ekrana getirildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP 25 dakika ekrana getirildi

Anka’nın aktardığına göre Keser ve Taşçı dilekçesinde şöyle dedi: “Yayınlarını tarafsızlık ilkesine bağlı ve dengeli bir biçimde yürüttüğü söylenen hiçbir yayıncı kuruluş, yukarıda sayısal olarak ifade edilen yayın süreleri ile bu iddiasını gerçekleştiremez. Bu çerçevede; 6112 Sayılı Kanun ve Yüksek Seçim Kurulu’nun 20.12.2023 tarih ve 2023/1565 No.lu kararı doğrultusunda, TRT Kurumu’nun, en yalın haliyle taraf tuttuğu açıkça belirlenen yayın süreleri için gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasını arz ederiz.”