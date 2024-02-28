Rusya Türkiye’de bir nükleer santral daha inşa edecek

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye’de bir nükleer santrali daha inşa edeceklerini söyledi.

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Sputnik‘in aktardığına göre Lihaçev şunları söyledi:

* Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi.

* Şimdi detaylar üzerinde çalışıyoruz. Büyük olasılıkla yeni inşaat sahası Sinop’ta olacak.

Mersin’deki nükleer santral

Rusya ile Türkiye arasında 12 Mayıs 2010’da Mersin’in Akkuyu ilçesinde Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaası için anlaşma imzalanmıştı. Beş ay sonra, yani 13 Aralık’ta Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. tescil edilmişti.

Birinci güç ünitesinin temeli 2018’de atılan Akkuyu Nükleer Santrali’nin dördüncü ünitesinin temeli Temmuz 2022’de atılmıştı.

Akkuyu NGS’nin işletme ömrü 60 yıl olarak planlanlanıyor.