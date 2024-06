Geçmişe dönük döviz yükümlülüklerinin bazılarında dövizle ödeme esnekliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçmişe dönük döviz yükümlülüklerin bir kısmında dövizle ödeme esnekliği getirdi.

Tüm ödemelerin TL’yle yapılması zorunluyken bazı durumlarda geçmişe dönük yükümlülükler dövizle yapılabilecek.

Fotoğraf: AA

‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’ Resmi Gazete’de yayınladı.

Buna göre TL’yle yapılması zorunlu olan geçmişe dönük yükümlülüklerin bazıları dövizle yerine getirilebilecek.

Resmi Gazete’ye göre dövizle de yerine getirilebilecek durumlar şunlar:

*19 Nisan 2022’den önce akdedilen menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında 19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66)’in yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödemeler

*19 Nisan 2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödemeler.

*Borsa İstanbul AŞ Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri

*8 Aralık 2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/12)’ ve ‘2 Temmuz 2004 tarihli ve 25510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/4)’ kapsamında aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlarla ’17 Ağustos 2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar’ kapsamındaki İhracat Konsorsiyumu ve ’24 Ağustos 2022 tarihli ve 5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki E-İhracat Konsorsiyumu’ statüsüne sahip şirketler üzerinden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri

*Gümrük beyannamesine tabi tutulan ihrakiye satış ve teslimi dahil 27 Ekim 1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri

*Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri