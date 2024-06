OpenAI: New York Times ChatGPT’yi ‘hack’ledi

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, The New York Times’ın ChatGPT’yi ve diğer yapay zeka sistemlerini ‘hack’lediğini ileri sürdü.

New York Güney Bölge Mahkemesi’ne sunulan dosyaya göre OpenAI, The New York Times’ın şirkete karşı açtığı ‘telif hakkı’ davasında gazetenin şirketin ürünlerini ‘hack’lemesi için birine para ödediğini iddia etti.

OpenAI’ye göre bunun nedeni The New York Times’ın dava için yanıltıcı deliller oluşturmak istemesi.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, 27 Aralık 2023’te yapay zeka teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla OpenAI ve Microsoft’a dava açmıştı.

Gazete, OpenAI’ı yayımlanan milyonlarca makalesini artık güvenilir bilgi kaynağı olan haber kuruluşlarıyla rekabet eden sohbet robotlarını eğitmek için izinsiz olarak kullanmakla suçlamıştı.

Böylece, The New York Times, yazılı eserleriyle ilgili telif hakkı sorunları nedeniyle ChatGPT ve diğer popüler yapay zeka platformlarının geliştiricisi olan şirketlere dava açan ilk büyük medya kuruluşu olmuştu.