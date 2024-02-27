Akşam Postası / 27 Şubat 2024

Süleyman Soylu’dan CHP standına ziyaret

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Murat Kurum için sahaya inen Süleyman Soylu CHP’nin seçim standına gitti.

VAR kayıtları paylaşıldı: ‘Kararım penaltı’

TFF, Süper Lig’de haftanın VAR kayıtlarını paylaştı. VAR kayıtlarında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın çok tartışılan penaltı pozisyonlarına yer verildi.

Nvidia’ya göre kodlama devri bitti: O iş artık robotlarda

Çip üreticisi Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang, kodlama öğrenmenin artık gereksiz olduğunu söyledi.

Gazze’deki ateşkesin detayları ortaya çıktı

Gazze’deki geçici ateşkesin detayları belli oldu.

Erdoğan, Erbakan’a yol verdi

AKP yerel seçime doğru Fatih Erbakan başkanlığındaki Yeniden Refah Partisi’yle (YRP) yolunu ayırdı.

RTÜK ‘Vole’ye 72 saat süre verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), mobil uygulama üzerinden izinsiz yayın yaptığını belirttiği Vole platformuna ‘lisans müracaattında bulunması için’ 72 saat süre verdi.

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Kredi kartı aidatlarına yüzde 70’e varan zam

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, özel bankaların kredi kartı aidatlarına yüzde 70’e varan zam yaptığını söyledi.

Ziraat Kupası’nda çeyrek final bugün başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu bugün oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak.

Barış akademisyeni Mühdan Sağlam yeniden ihraç edildi

İdare mahkemesi kararıyla göreve iade edilen Barış akademisyeni Mühdan Sağlam, bu defa istinaf mahkemesi kararıyla ihraç edildi.

Üç yıl sonra ilk: Bitcoin 57 bin doları gördü

En yaygın kripto para birimi Bitcoin Kasım 2021’den beri ilk kez 57 bin doları gördü.

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.

The Economist, Refik Anadol’u yazdı: Zamane sanatçısı

Refik Anadol sanat ile mühendislik arasındaki sınırları bulanıklaştırdığı eserleriyle küresel ölçekte ilgi çekiyor. Sanatçıdan bu kez saygın İngiliz dergisi The Economist’te övgüyle söz edildi.

‘Gibi’nin yeni sezonu 8 Mart’ta

‘Gibi’ dizisinin beşinci sezonu 8 Mart’ta başlıyor.

Borsa İstanbul’da üç hisseye tedbir

Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlerle başladı.