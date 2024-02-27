Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 27 Şubat 2024

Süleyman Soylu’dan CHP standına ziyaret

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Murat Kurum için sahaya inen Süleyman Soylu CHP’nin seçim standına gitti.

Bir kesimin değeri, diğer kesimin değeri değilse… Eyvah!

VAR kayıtları paylaşıldı: ‘Kararım penaltı’

TFF, Süper Lig’de haftanın VAR kayıtlarını paylaştı. VAR kayıtlarında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın çok tartışılan penaltı pozisyonlarına yer verildi.


Fenerbahçe kupaya veda etti
Aziz Yıldırım’dan Dursun Özbek’e ‘FETÖ’ yanıtı

Nvidia’ya göre kodlama devri bitti: O iş artık robotlarda

Çip üreticisi Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang, kodlama öğrenmenin artık gereksiz olduğunu söyledi.

Gazze’deki ateşkesin detayları ortaya çıktı

Gazze’deki geçici ateşkesin detayları belli oldu.

Erdoğan, Erbakan’a yol verdi

AKP yerel seçime doğru Fatih Erbakan başkanlığındaki Yeniden Refah Partisi’yle (YRP) yolunu ayırdı.

RTÜK ‘Vole’ye 72 saat süre verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), mobil uygulama üzerinden izinsiz yayın yaptığını belirttiği Vole platformuna ‘lisans müracaattında bulunması için’ 72 saat süre verdi.

Trendyol, Serdar Ali Çelikler’in hakareti üzerine ‘Vole’ sponsorluğunu sonlandırdı

https://www.diken.com.tr/bu-da-oldu-cerrahi-profesoru-eldivensiz-maskesiz-boneniz-ameliyata-girdi/

Kredi kartı aidatlarına yüzde 70’e varan zam

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, özel bankaların kredi kartı aidatlarına yüzde 70’e varan zam yaptığını söyledi.

Ziraat Kupası’nda çeyrek final bugün başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu bugün oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak.

Derbiye 1914 deplasman seyircisi alınacak

Barış akademisyeni Mühdan Sağlam yeniden ihraç edildi

İdare mahkemesi kararıyla göreve iade edilen Barış akademisyeni Mühdan Sağlam, bu defa istinaf mahkemesi kararıyla ihraç edildi.

Üç yıl sonra ilk: Bitcoin 57 bin doları gördü

En yaygın kripto para birimi Bitcoin Kasım 2021’den beri ilk kez 57 bin doları gördü.

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.

The Economist, Refik Anadol’u yazdı: Zamane sanatçısı

Refik Anadol sanat ile mühendislik arasındaki sınırları bulanıklaştırdığı eserleriyle küresel ölçekte ilgi çekiyor. Sanatçıdan bu kez saygın İngiliz dergisi The Economist’te övgüyle söz edildi.

Armani bu kez kış çiçeklerinden esinlendi

‘Gibi’nin yeni sezonu 8 Mart’ta

‘Gibi’ dizisinin beşinci sezonu 8 Mart’ta başlıyor.

Kemik erimesine karşı orta yaşlarda edinmeniz gereken dört alışkanlık

Borsa İstanbul’da üç hisseye tedbir

Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

Japonların tasarruf sırrı: Kakeibo
Bridget Jones geri geliyor!
Bu yılın en çok ses getiren oyunları

SON HABERLER

Akşam Postası / 5 Haziran 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Turizm bakanından Booking’e yeşil ışık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir süredir Türkiye’de faaliyet gösteremeyen çevrimiçi seyahat acentesi Booking.com yetkilileriyle görüştüklerini duyurdu.