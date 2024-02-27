Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, özel bankaların kredi kartı aidatlarına yüzde 70’e varan zam yaptığını söyledi.

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Sabah’tan Barış Şimşek’e konuşan Küçük şunları söyledi:

*Burada bankalar lehine çok büyük bir ekonomik büyüklük oluşuyor. Şu anda banka aidatları 400 ile 1500 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Özellikle özel bankalar aidatlara bu yıl yüzde 50 ile 70 arasında zam yansıttı. Yani makul ücret şartını gözardı ettiler.

‘Aidatların tümüyle kaldırılması gerekiyor’

*Aidatsız kredi kartlarını düştüğümüzde bu yıl vatandaşa 30 milyar TL’yi aşkın bir aidat çıkarılacak. Bize gelen şikayetlerin üçte birini kart aidatı şikayetleri oluşturuyor. Bu aidatların tümüyle kaldırılması gerekiyor. Vatandaşların alışveriş yaptığı üye iş yerlerinden komisyon alan bankalar zaten her alışverişten yüzde 5 kazanırken bir de hala vatandaşa kart aidatı çıkarıyor.

‘Bu bir onay mekanizması olamaz’

*Bankalar bir ay önce kredi kartı ekstrelerine sonraki ay aidat kesileceğini yazarak vatandaşların onayını bu yöntemle aldıklarını savunuyorlar. Ancak bu bir onay mekanizması asla olamaz. Bu sebeple bankalar bu süreci doğru işletmiyor.

*Bankalar yine yasa gereği burada vatandaşlara aidatsız bir karta geçiş önceliği sunmaları gerekirken yasa kapsamı dışında para puan ve harcama sözü gibi taahhütlerle aidatları iptal ediyor. Bu durum da gayri ahlakidir.