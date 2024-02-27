Nvidia’ya göre kodlama devri bitti: O iş artık robotlarda

Çip üreticisi Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang, kodlama öğrenmenin artık gereksiz olduğunu söyledi.

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Özellikle son yıllarda para kazanmak isteyen her gence “Kodlama öğren” tavsiyesi veriliyor.

Ama Nvidia’nın CEO’su Huang tam aksini düşünüyor.

Shifdelete’nin haberine göre Huang, kodlama öğrenmek yerine daha faydalı işlerle ilgilenmek gerektiğini vurguladı.

Huang, bu işi artık yapay zekalı robotların yapacağını, dolayısıyla insanların bu aktiviteye kafa yormaması gerektiğini savunuyor.

Özellikle biyoloji ve tarım alanında gidilecek çok yol olduğunu söyleyen Huang, bu gelişmenin bize yeni kapılar açacağını söyledi.

Yapay zeka devrimi sayesinde artık herkesin birer kodlama uzmanı olacağını da sözlerine ekleyen Huang, böylelikle insanlar arasındaki fırsat eşitsizliğinin ortadan kalkacağını, daha eşitlikçi bir toplum yapısına kavuşacağımızı belirtti.