Japonların tasarruf sırrı: Kakeibo

Japoncada ‘kakeibo’, para günlüğü anlamına geliyor. Yöntem 100 yılı aşkın bir süredir kullanılıyor.

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Kakeibo’nun öncülüğünü Japonya’nın ilk kadın gazetecisi Hani Motoko yapmış. Çıkış noktası kadınları mali açıdan özgürleştirmek. Zihni meşgul etmenin ötesinde bir teknik bu; angarya benzeri bir mali takiple karıştırılmamalı.

Amaç gelir ve giderlerinizi günlüğe kaydederken bir öz farkındalık yaratmak. Kakeibo, harcama ve tasarruf alışkanlıklarınızla yüzleşmenizi ve neleri değiştirmek ve geliştirmek istediğinize karar vermenizi sağlıyor. Artan farkındalığınız, parayla ilişkinizin kökeninde yatan inanç, davranış ve tetikleyicileri ortaya çıkarmanıza ve neyi değiştirmeniz gerektiğini anlamanıza yarıyor.

Kakeibo nasıl yapılır?

Kakeibo, tasarruf ve harcamalarınızı değerlerinizle uyumlu hale getirme sürecinde sizi desteklemek için her ay üç temel soru üzerine düşünmenizi öngörüyor. Bu üç soru şunlar:

1. Ne kadar param var?

Her aya, beklenen para çıkışlarınızı para girişlerinizden çıkararak ne kadar bir parasal beklentiniz bulunduğunu günlüğe kaydederek başlayın. Çıkışlarınızı ‘zorunluluklar’ ve ‘istekler’ olarak sınıflandırın ve aralarındaki farkı idrek edin. İsteklenizi harcama seçeneklerinizi azaltma fırsatları olarak düşünün.

2. Ne kadar tasarruf etmek istiyorum?

Her ay için bir tasarruf hedefi belirleyin ve bunu, ne kadar güvenle harcayabileceğinizi ve yine de hedefinize ulaşabileceğinizi belirlemek için kullanarak haftalık/aylık satın alımlarınızın stresini ortadan kaldırın.

3. Ne kadar harcıyorum?

Aylık tasarruf hedefinize ulaşmanıza yardım etmek için para çıkışlarınızın bir günlüğünü tutun. Yaşam tarzınıza uygun kategorileri kullanmayı düşünün ve harcamalarınızı dikkatle takip etmenizi kolaylaştırın. Kakeibo şu dört kategoriyi kullanmanızı öneriyor:

Zorunluluklar (Barınma, yiyecek vb.)

İstekler (Dışarıda yemek yemek, alışveriş yapmak vb.)

Kültür (Kitaplar, deneyimler, etkinlikler vb.)

Ekstralar (Cep telefonu tamiri, doğum günü hediyesi vb.)

Tüm bunları göz önünde bulundurarak her haftanın ve ayın sonunda tasarruf hedeflerinize doğru ilerlemenizi değerlendirin. Harcamalarınızı dikkatli ve değerlerinizle uyumlu biçimde mi yaptınız? Gelecek ay neyi farklı yapabilirsiniz?

Kakeibo, tasarruf sağlayan geleneksel bir bütçeleme sisteminden daha fazlası. Gerçek ihtiyaç ve isteklerinizi belirlemeye, öz disiplin geliştirmenize ve parayla sağlıklı bir ilişki geliştirmenize yardım ediyor.