Barış akademisyeni Mühdan Sağlam yeniden ihraç edildi

İdare mahkemesi kararıyla göreve iade edilen Barış akademisyeni Mühdan Sağlam, bu defa istinaf mahkemesi kararıyla ihraç edildi.
Sağlam, bin 128 akademisyenin imzasıyla 11 Ocak 2016’da yayınlanan “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza attığı için 2017’de Ankara Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilmişti.
8 Kasım 2023’te idare mahkemesinin kararıyla görevine iade edilen Mühdan Sağlam, bu defa istinaf mahkemesi kararıyla ihraç edildiğini duyurdu.
Sağlam, istinaf mahkemesi kararıyla yeniden ihraç edildiğini söyledi. Sağlam, karara şu sözlerle tepki gösterdi:
“Ne diyeyim, adalet elbet gelecek ve elbet döneceğiz. Yaşattığınızla imtihan olasınız…”