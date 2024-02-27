Ziraat Kupası’nda çeyrek final bugün başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu bugün oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak.
Eryaman Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 20:45’te başlayacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda rakiplerini saf dışı bırakacak ekipler, adını yarı finale yazdıracak.
Çeyrek final programı şöyle:
27 Şubat Salı (Bugün)
20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
28 Şubat Çarşamba
17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)
20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
29 Şubat Perşembe
20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)