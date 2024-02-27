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Yaramazlara biraz batar!

Ziraat Kupası’nda çeyrek final bugün başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu bugün oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak.

Görsel: AA

Eryaman Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 20:45’te başlayacak.


Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda rakiplerini saf dışı bırakacak ekipler, adını yarı finale yazdıracak.

Çeyrek final programı şöyle:

27 Şubat Salı (Bugün)

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

28 Şubat Çarşamba

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

29 Şubat Perşembe

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

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