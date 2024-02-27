Trendyol, Serdar Ali Çelikler’in hakareti üzerine ‘Vole’ sponsorluğunu sonlandırdı

Trendyol, futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler’in bir hakeme yönelik hakaretimiz sözleri üzerine ‘Vole’ isimli YouTube kanalına sponsorluğunu sonlandırdı.

Serdar Ali Çelikler (sağda).

Çelikler dün oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından karşılaşmanın yan hakemi Mustafa Savranlar’a yönelik şu ifadeleri kullamıştı: “Adam değilsin, hakem de değilsin. Senin anana avradına sövseler duymayacaksın, karına sövseler ‘Buyur abi akşam ben getireyim’ diyeceksin.”

Çelikler bu sözleri nedeniyle özür diledi ve bir süre ekranlara çıkmayacağını söyledi. Kanal da özür açıklaması yayınladı.

Ancak Vole’nin sponsoru Trendyol sponsorluğunu sonlandırdığını duyurdu.

Trendyol’un açıklamasında şunlar dendi: “Sporda saygı ve centilmenlik değerlerine bağlı kalmak Trendyol olarak işbirliklerimizin temel prensibidir. Bu çerçevede, bir dijital spor kanalında sarf edildiğine üzülerek tanık olduğumuz ifadeler kesinlikle tasvip edilemez. İlgili kanalla işbirliğimizi sonlandırmış bulunmaktayız.”