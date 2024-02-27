Armani bu kez kış çiçeklerinden esinlendi

89 yaşındaki tasarımcı Giorgio Armani kış çiçeklerinden esinlendiği koleksiyonunu sunarken “Bazen küçük şeyler büyük bir fark yaratabilir” dedi.

Armani Sonbahar/Kış 2024-25 (Fotoğraflar: Youtube)

Dünya siyaseti sarsılırken gerçekleşen Milano Moda Haftası’nda tasarımcılardan modanın bu dönemdeki rolünü ve lüks kreasyonlarını açıklamaları beklendi.

Armani, The Guardian’a “Moda zor zamanlarda hayata neşe ve canlılık katabilir. Biz dünyayı değiştirmiyor ya da sorunları çözmüyoruz. Ama insanlara kendilerini hafif, farklı, yeni ve daha güzel hissedecekleri anlar sunabiliriz. Bunlar küçük zevkler ama bazen küçük şeyler büyük bir fark yaratabilir” dedi.

Milano’da birden fazla tasarımcı benzer şekilde konuştu. Donatella Versace, “Kıyafetler gücün tamamını vermese de bir kısmını sağlar” dedi.

Miuccia Prada’ysa Raf Simons ile tasarladığı koleksiyonun çıkış noktasını ‘özellikle böyle bir zamanda sevgi ve iyiliğe içgüdüsel ihtiyaç’ diye özetledi.

Armani, Sonbahar/Kış 2024 koleksiyonunda umudun sembolü olarak kış çiçeklerinden esinlendi: “Soğukta açan çiçek yeniden doğuşun sembolüdür. Ben de bu mesajı vermek istiyorum.”

‘Doğanın gücünü ve enerjisini’ ve ‘gezegenimizin yaşam döngüsünü’ temsil eden tasarımlarda çiçekler pul payetli süsleme, işleme ve aplike olarak öne çıktı.

Gina Di Bernardo

Gösterinin açılışını 1980’lerde Armani için sık sık Aldo Fallai tarafından fotoğraflanan top model Gina Di Bernardo yaptı.

Armani’nin büyük finali ünlü kırmızı halı ışıltısını yansıtan zümrüt yeşili bandeau elbiseler, kadife blazer takımlar ve boncuklu korselerle geldi.

Giorgio Armani

Temmuzda 90 yaşına girecek Armani, işlerine her zamanki gibi devam etmeyi planladığını söyledi: “Çalışmayı hiçbir zaman bırakacağımı düşünmüyorum çünkü insanları giydirmek en büyük tutkum.”