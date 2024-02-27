Bridget Jones geri geliyor!

Bridget Jones hayranlarına müjde! Renée Zellweger, rol arkadaşları Hugh Grant ve Colin Firth ile birlikte yeni bir Bridget Jones filmi için kamera karşısına geçiyor.

Renée Zellweger, Hugh Grant ve Colin Firth / Universal

Son derece karışık kafasıyla yetişkin bir ilişki yaşamak konusunda ısrarlı olan Bridget Jones’un karmaşık aşk hayatını izlediğimiz film, bundan 23 yıl önce 2001’de vizyona girmiş ve gişede 281 milyon dolar hasılat elde ederek uluslararası bir sansasyon yaratmıştı. Film Zellweger’e, En İyi Başrol Kadın Oyuncu Oscar adaylığı ve En İyi Başrol kadın Oyuncu – Komedi veya Müzikal Altın Küre adaylığı kazandırmıştı.

Daily Mail’in haberine göre ise dördüncü filmin çekimleri muhtemelen mayıs ayında başlayacak ve yazar Helen Fielding’in romanlarından uyarlanan ilk üç filmin romantik olay örgüsü üzerinde devam edecek.

2016’da vizyona giren üçüncü film ‘Bridget Jones’un Bebeği’nde Bridget’i uzatmalı aşkı Colin Firth ile evlendikten sonra bir anne olarak bırakmıştık. Gelecek bu yeni film ise günümüzün sinir bozucu flört ortamında gezinen 51 yaşındaki bekar anne Bridget’e odaklanacak.

Bridget’in aşkın ve ilişkilerin acı gerçekliklerinde başına gelen trajikomik olaylarla bizi yeniden eğlendireceğine hiç şüphemiz yok!