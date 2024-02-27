RTÜK ‘Vole’ye 72 saat süre verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), mobil uygulama üzerinden izinsiz yayın yaptığını belirttiği Vole platformuna ‘lisans müracaattında bulunması için’ 72 saat süre verdi.

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Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, YouTube üzerinden yayın yapan Vole kanalında, dün oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçının yan hakemi Mustafa Savranlar’a yönelik şu ifadeleri kullanmıştı: “Adam değilsin, hakem de değilsin. Senin anana avradına sövseler duymayacaksın, karına sövseler ‘Buyur abi akşam ben getireyim’ diyeceksin.”

Çelikler bu sözleri nedeniyle özür diledi ve bir süre ekranlara çıkmayacağını söyledi. Kanal da özür açıklaması yayınladı.

Trendyol da Vole’ye yönelik sponsorluğunu sonlandırdığını açıkladı.

RTÜK de topa girerek Vole’ye ‘erişim engeli’ tehdidinde bulundu.

RTÜK’ün iddiasına göre Vole mobil uygulama üzerinden izinsiz yayın yapıyor ve bu tarz platformların RTÜK’ten lisans alması gerekiyor. RTÜK, lisansı olmayan Vole’ye RTÜK’e müracaat etmesi için 72 saat süre tanırken, Vole’nin müracaat etmemesi durumunda erişim engeli için mahkeme süreçlerinin başlatılacağını açıkladı.

RTÜK’ün açıklamasında şunlar dendi:

*Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası spor yayını yapan bazı mecralarda gerek kulüpleri gerekse hakem Abdulkadir Bitigen’i hedef alan açıklamalar ve hakaretler üzerine gerekli ön inceleme üst kurulumuz tarafından yapılmıştır.

*Galatasaray Spor Kulübü ve taraftarlarını rahatsız edici içerikteki yayın, şu anda görev sahamızda bulunmayan ‘YouTube’ video paylaşım mecrasından gerçekleştirilmiştir. Bu tür yayınların denetimi hususunda “YouTube” ile görüşmeler devam etmektedir.

*Ayrıca, ilgili yayının kamuoyunu rahatsız etmesinden dolayı RTÜK yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ve ilgili taraflarla görüşerek ikili ilişkilerle konuya müdahil olmuştur. Sayın TFF başkanımız da benzer yayınlar konusunda oldukça hassas ve duyarlıdır.

*Gelecek dönemde olası hukuki düzenlemelerin ardından sosyal medya mecralarının RTÜK’ün denetim süreçlerimize tabi olması beklenmektedir.

*Öte yandan ilgili içeriğin yayınlandığı ‘Vole’ isimli platformun mobil cihaz uygulamasının bulunduğu, bu mecra üzerinden kataloglar halinde isteğe bağlı internet yayıncılığı yaptığı tespit edilmiştir.

*Mobil uygulama üzerinden yayın yapan kuruluşların RTÜK’ten lisans almaları zorunludur. ‘RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi’ ile ‘İzin ve Tahsisler Dairesi’nin teknik çalışmalarının ardından mobil uygulama üzerinden izinsiz yayın yapan Vole, lisans alması yönünde uyarılacak ve kuruluşa 72 saat süre verilerek müracaat etmesi beklenecektir. Gereken süre içinde lisans başvurusu yapılmaması halindeyse platforma erişim engeli için mahkeme süreçleri başlatılacaktır.