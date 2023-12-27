Akşam Postası / 27 Aralık 2023

İstanbul Barosu’ndan eğitim bakanı hakkında suç duyurusu

İstanbul Barosu, ‘tarikat ve cemaatlerle işbirliği yaptığını’ söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan cumhuriyete yönelik faaliyetten dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Hakeme yumruk atan Faruk Koca tahliye edildi

Hakem Halil Umut Meler’e saldıran eski Ankaragücü başkanı Faruk Koca tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 21 bin 110’a yükseldi

İsrail ordusunun Gazze saldırılarında ölen Filistinli sayısının 21 bin 110’a ulaştığı açıklandı.

‘Kızıl Goncalar’ dizisinin yapım şirketinin RTÜK başkanına inancı tam

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) inceleme başlattığı ‘Kızıl Goncalar’ dizisinin yapım şirketi Gold Film, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e inançlarının tam olduğunu açıkladı.

Can Ataklı adli kontrolle serbest

Hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ambulansla uyuşturucu sevkiyatı: Üç sağlık çalışanı tutuklandı

İstanbul’da ambulansla uyuşturucu taşıdığı tespit edilen üç sağlık çalışanı tutuklandı.

Rusya’ya göre Türkiye’de gaz merkezi 2024’te kurulacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Türkiye’de gaz merkezinin 2024’te kurulmasını beklediklerini kaydetti.

Motokuryenin eşi şikayetinden vazgeçti

Somali liderinin oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer’in eşi şikayetinden vazgeçmiş.

Türkiye’nin 2023 karnesi: İklim krizine bakışı ‘rasyonel’ değil, ‘tamamen duygusal’

2023 yılı, rekor kıran küresel sıcaklıklarla tarihe geçti. Bu yıl Türkiye de iklim krizinin etkilerini yaşayan ülkelerdendi. Sıcaklıkların yanısıra aşırı yağışlardan kaynaklı sel felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Tüm bunlar harekete geçmek için yeterli göstergeler olsa da Türkiye gerekli adımları atmamakta ısrarcı.

Almanya’nın aradığı suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı

Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteni’yle aranan suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı.