Can Ataklı adli kontrolle serbest

Hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Can Ataklı. (Youtube)

Ataklı, avukatıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gitti.

AA’nın haberine savcılıkta ifade veren Ataklı, adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Ataklı’nın, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir karakola imza vermeyi içeren adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Irak’ın kuzeyinde yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın babası Mehmet Aslan, cenaze töreninde CHP’ye işaret ederek “Selahattin Demirtaş’a, Osman Kavala’ya, selam gönderenlere de hakkımı helal etmiyorum” demişti.

Gazeteci Ataklı, bu açıklamaya şu sözlerle karşılık verdiği için hakkında resen soruşturma başlatılmıştı:

“Öbür tarafta mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline, Kavala’ya ve Öcalan’a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz… Kimsin lan, Kimsin? Yani şehit babası olunca canının istediğini söyleme hakkın mı var? Ama eline mikrofon verip bunu söyletenlere tabii söylüyorum. Acılı bir adam… Ona diyorlar ki oğlunu PKK öldürdü bunlar da PKK’yı savunuyor.”