Can Ataklı hakkında soruşturma

Gazeteci Can Ataklı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Can Ataklı. (Youtube)

İstanbul Başsavcılığı, Ataklı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Irak’ın kuzeyinde yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın babası Mehmet Aslan, cenaze töreninde CHP’ye işaret ederek “Selahattin Demirtaş’a, Osman Kavala’ya, selam gönderenlere de hakkımı helal etmiyorum” demişti.

Gazeteci Ataklı, bu açıklamaya şu sözlerle karşılık vermişti:

“Öbür tarafta mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline, Kavala’ya ve Öcalan’a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz… Kimsin lan, Kimsin? Yani şehit babası olunca canının istediğini söyleme hakkın mı var? Ama eline mikrofon verip bunu söyletenlere tabii söylüyorum. Acılı bir adam… Ona diyorlar ki oğlunu PKK öldürdü bunlar da PKK’yı savunuyor.”

Ataklı bu sözleri nedeniyle sosyal medyada topa tutulmuştu.