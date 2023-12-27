Netanyahu’dan Erdoğan’a yanıt

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Hitler’ benzetmesine yanıt verdi.

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Erdoğan, Gazze’de devam eden savaş nedeniyle İsrail yönetimini topa tutarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sizin Hitler’den ne farkınız var? Bunlar bize Hitler’i de aratacak. Bu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun yaptıklarının Hitler’den geri kalır yanı var mı? Yok.”

Erdoğan’ın bu açıklamasında Netanyahu’dan yanıt geldi. Netanyahu, X (eski adıyla Twitter) hesabından şunları kaydetti:

“Kürtlere soykırım uygulayan ve kendi yönetimine karşı çıkan gazetecileri hapse atma konusunda dünya rekorunu elinde bulunduran Erdoğan, bize ahlak vaazı verecek son kişidir. Dünyanın en ahlaklı ordusu olan İsrail Silahlı Güçleri, Erdoğan’ın övdüğü, liderlerine ev sahipliği yaptığı, insanlık suçları işleyen dünyanın en vahşi terör örgütü Hamas-IŞİD’i ortadan kaldırmak için savaşıyor.”